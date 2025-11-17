«Идиллический мир Чудолесья постоянно развивается»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о «псевдосказочном» пространстве, созданном художником Евгением Родионовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Artstory Фото: Artstory

Галерея Artstory уже не впервые представляет в своем столичном пространстве творчество художника Евгения Родионова. На сей раз это выставка «Мы идем на водоем», которая продлится до 23 ноября.

Идиллический мир Чудолесья, созданный автором, постоянно развивается. Первоначально в нем существовала дихотомия добра и зла. Например, яркие герои — водолазы в забавных костюмах — выступали отрицательными персонажами. Они постоянно нарушали порядок: срезали цветы, дрались с заводными курицами, и тем, как мне кажется, особенно полюбились зрителям. Позднее художник пришел к тому, что в его мире нет исключительно положительных или полностью отрицательных героев. А его собственное отношение к протагонистам сродни тому, какое бывает у режиссера и актеров, играющих разные роли в спектаклях-картинах.

Художник так ответил на мой вопрос о том, как бы он охарактеризовал своего главного героя: «Это человек ищущий, ошибающийся, разочаровывающийся в себе, в окружающем, но потом снова встающий, идущий, помогающий на своем пути другим и через этот путь понимающий, наверное, свое предназначение в этом мире. С одной стороны, я проектирую это вымышленное пространство, назовем его "псевдосказочное", и тут главное слово не "сказочное", а "псевдо". С другой стороны, решаю абсолютно важный вопрос, который интересует каждого: для чего, почему, что правильно в жизни человека, что неправильно, что есть истина?»

В экспозиции есть и масштабные полиптихи, и малые форматы. Практически во всех работах есть тексты. Уже знакомые ценителям творчества Родионова бабушки, теперь именуемые автором барышнями, собрали целый кладезь жизненных мудростей на каждый день. Работа «Здесь вам не сказка, здесь вам не фольклор» авторитетно заявляет, что все происходящее в Чудолесье серьезно, честно и по-настоящему. Несмотря на всю бесхитростную легкость произведений Евгения Родионова, они помогают под другим углом взглянуть на жизнь со всеми ее парадоксами и странностями.

Дмитрий Буткевич