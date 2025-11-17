Малый театр России впервые выступит на самарской сцене

Государственный академический Малый театр России впервые посетит Самару с гастролями в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана. Они пройдут с 18 по 19 ноября. Об этом сообщают представители Самарского академического театра оперы и балета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Артисты представят на самарской сцене спектакль «Смута. 1609-1611 гг.». Он поставлен по роману экс-министра культуры и помощника президента РФ Владимира Мединского.

В центре сюжета спектакля — оборона Смоленска от польских интервентов в период Смуты. Кроме исторических событий постановка содержит любовные линии и детективную интригу. Главную роль воеводы Смоленска Шеина исполняет народный артист РФ Валерий Афанасьев. Его противника, короля Польши Сигизмунда III, играет народный артист России Валерий Бабятинский. В спектакле звучит музыка композитора Георгия Свиридова. Постановка длится три часа с антрактом.

Георгий Портнов