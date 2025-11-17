В Оренбуржье суд рассмотрит дело о гибели работника на производстве керамзитоблоков

Прокуратура Оренбургского района направила в суд дело о гибели работника на предприятии по производству керамзитоблоков. Сотруднику предприятия вменяют нарушение правил безопасности, повлекшее смерть по неосторожности (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следствие установило, что в марте 2025 года обвиняемый, работая в цехе, не проверил наличие людей в зоне работы механизма и включил его. В результате другой сотрудник получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

Руфия Кутляева