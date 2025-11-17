Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие пространства и решения предлагают девелоперы, чтобы создавать экосистемы для жильцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Современные жилые комплексы становятся экосистемой, где человек может не только жить, но и работать, отдыхать, учиться и создавать новые проекты не выходя из дома. По оценкам экспертов компании CORE.XP, в сегменте первичной недвижимости бизнес-класса насчитывается около 30 проектов с заявленными комбинациями рабочих зон и переговорных, спортивных зон и спа, лаунж-пространств и кинозалов — около 30% текущего предложения бизнес-класса в границах «старой» Москвы. Все остальные проекты предлагают частичные решения: например, лаунж и фитнес без коворкинга или другие вариации.

На первичном спросе это отражается уже второй год подряд: фитнес-зоны предусмотрены в 80% высокобюджетных новостроек, лаунж-зоны — практически повсеместно, а элементы коворкинга, хотя и реже, становятся маркером продвинутого продукта, отмечают эксперты. Отдельные помещения могут объединяться и формировать гибридное пространство для коммуникаций, саморазвития и совместного досуга жителей. Эксперты компании Dominanta считают, что такие пространства, условно названные SocialHub, — это не дополнительная опция, а часть новой городской экосистемы, среда, объединяющая людей по интересам. Формат помогает резидентам чувствовать себя не просто соседями, а сообществом, где можно реализовать личные и профессиональные проекты, не выходя за пределы дома.

Брокеры, со своей стороны, отмечают, что проекты с такими общественными пространствами обеспечивают дополнительную инвестиционную привлекательность и дают премию к цене и скорости продаж относительно конкурентов. При этом у такой инфраструктуры есть все шансы стать базовой для бизнес-класса.

Светлана Бардина