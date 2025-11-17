Обозреватель “Ъ FM” Павле Шинский рассказывает, какие споры возникают вокруг рецептуры разных блюд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IMAGO / Manfred Segerer / ТАСС Фото: IMAGO / Manfred Segerer / ТАСС

Лилипуты Джонатана Свифта устроили масштабную войну, не договорившись, с какого конца разбивать яйцо всмятку. Война не война, но то, что юристы именуют оскорблением чести и достоинства, по поводу рецептов случается регулярно. Американцы высмеивают бельгийцев и голландцев, поливающих картошку фри майонезом вместо кетчупа. Немецкий официант демонстративно выбросит кружку посетителя, закусившего пиво копченой рыбкой. А итальянцы будут неприязненно коситься на заказавшего капучино после полудня.

Вершины кулинарные конфликты достигли пару лет назад, когда Турция обратилась в Еврокомиссию, дабы защитить осененный веками рецепт донер-кебаба, по-нашему говоря, шаурмы, от разлагающего немецкого влияния. Ведь турецкий донер подается в лаваше, а ренегаты закладывают его в питу, потрясая тем самым основы. Конфликт не разрешен до сих пор. Идут консультации. Что ж, хорошо, что не война. Не в Лилипутии, к счастью, живем.

Павел Шинский