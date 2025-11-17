ZALA представила обновленный комплекс «Ланцет-Э» на Dubai Airshow 2025

На выставке Dubai Airshow 2025 компания ZALA представила обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э», сообщает пресс-служба предприятия. В состав комплекса входят беспилотный летательный аппарат ZALA Z-16Э и два барражирующих боеприпаса — «Изделие 51Э» и «Изделие 52Э».

В экспортной версии «Ланцет-Э» были обновлены алгоритмы машинного зрения, что позволяет в автоматическом режиме обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели в реальном времени. Обновленная платформа передачи данных обеспечивает связь на расстоянии до 50 км, а продолжительность полета Z-16Э составляет 3,5 часа.

Дальность применения «Изделия 51Э» увеличилась до 45 км, а «Изделия 52Э» — до 35 км. Новые версии боеприпасов оснащены различными типами боевых частей, включая кумулятивные и термобарические.

Анастасия Лопатина