Cиловики устанавливают обстоятельства приобретения квартиры на Кипре экс-главой минздрава Прикамья

Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере бывший министр здравоохранения Прикамья Вадим Плотников владеет квартирой в Ларнаке (Республика Кипр). Об этом сообщила представитель прокуратуры Пермского края Анна Кисель в ходе рассмотрения представления прокуратуры на решение первой инстанции, которым господин Плотников был отправлен под домашний арест. Надзорный орган полагает, что обвиняемый должен находиться в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Плотников

Как считает следствие, будучи главврачом краевого онкодиспансера, господин Плотников получил в качестве взятки от бизнесмена Дмитрия Кондрашова дом и земельный участок стоимостью 17,6 млн руб. Деньги предназначались за заключение договоров в пользу компаний господина Кондрашова.

В апелляции госпожа Кисель заявила, что на свой официальный доход Вадим Плотников не мог приобрести дорогостоящую недвижимость. Факт владения, по ее мнению, подтверждает справка оперативников УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю. Сам господин Плотников пояснил, что не является собственником недвижимости, а арендует ее у господина Кондрашова. «У меня нет титула собственника, а значит, по законодательству Кипра, квартира мне не принадлежит»,— сказал он. По словам Вадима Плотникова, сделка по приобретению недвижимости еще не закрыта.

Рассмотрение представления прокуратуры продолжится 18 ноября. К тому времени суду должны быть представлены медицинские документы о состоянии здоровья обвиняемого.