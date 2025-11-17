Бывший замминистра ЖКХ Башкирии должен выплатить в бюджет 102 млн рублей

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Уфимского районного суда о взыскании с бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства республики Ильдуса Мамаева (занимал должность в 2014–2020 годах) 102,8 млн руб., сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», летом 2020 года прокуратура Башкирии направила в суд иск с просьбой конфисковать у бывшего заместителя министра ЖКХ республики более $1,5 млн, а также объекты недвижимости. По данным ведомства, стоимость этого имущества превышала официальные доходы замминистра и членов его семьи.

В мае 2024 года Уфимский районный суд удовлетворил иск частично. Суд признал ряд сделок недействительными по признаку мнимости, применил последствия недействительности сделок, а также взыскал с Ильдуса Мамаева в доход Российской Федерации 102,8 млн руб. — эквивалент обнаруженной у него валюты.

Майя Иванова