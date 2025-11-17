В Пензенской области огласили приговор товароведу за присвоение денежных средств

В Тамалинском районе Пензенской области суд вынес приговор в отношении 27-летней товароведа, и.о. директора обособленного подразделения сетевого магазина в р. п. Тамала по уголовному делу о присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурантка присвоила вверенные ей 93,2 тыс. руб. организации 30 июня этого года. Когда рабочий день завершился, она взяла денежные средства из касс магазина.

Фигурантка признала свою вину, частично возместила ущерб. По решению суда она получила один год условно с испытательным сроком 12 месяцев. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов