Прокуратура выявила более 150 нарушений содержания особо охраняемых территорий в Прикамье

Прокуратурой Пермского края проанализированы результаты проверок исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в текущем году выявлено более 150 нарушений в этой сфере.

Свалка на территории "Полюдова камня"

Фото: прокуратура Пермского края. Свалка на территории "Полюдова камня"

Так, в границах ООПТ обнаружены несанкционированные свалки отходов, отмечена недостаточная активность органов местного самоуправления при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территорий. Кроме этого, на землях ООПТ допущено ненадлежащее обустройство и содержание минерализованных полос, расчистка просек, неполнота средств пожаротушения.

В целях устранения указанных нарушений прокуратурой внесено 52 представления и 13 протестов. В суды было направлено шесть исковых заявлений, в органы предварительного расследования направлено три материала, по которым возбуждено два уголовных дела.

Сегодня на территории Пермского края расположено не менее 325 ООПТ. В октябре властями Пермского края было предложено дополнить список охранных зон категории «памятники природы» еще 69 объектами.