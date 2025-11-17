Помощник президента России Патрушев прибыл в Индию на консультации

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл в Индию с визитом, сообщила пресс-служба Морколлегии.

«В Нью-Дели сегодня состоятся российско-индийские консультации по вопросам взаимодействия в морской сфере»,— говорится в сообщении.

В начале ноября Николай Патрушев также по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Индонезию. Морколлегия РФ провела консультации с индонезийским координационным министерством по вопросам инфраструктуры и развития регионов, где стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Главнокомандующий военно-морскими силами Индонезии Мухаммад Али на встрече с господином Патрушевым выразил надежду, что стороны продолжат развивать наше сотрудничество и наращивать его объемы.

Анастасия Домбицкая