В Кунгурской больнице вновь сменился главный врач

Кунгурскую центральную районную больницу возглавил Степан Ронзин. Прежний главный врач Сергей Вылегжанин, проработавший в этой должности три недели, покинул пост. Об этом сообщает портал Properm.ru.

«Я уже принял дела, уже работаю, знакомлюсь с коллективом больницы»,— заявил порталу господин Ронзин. О причинах отставки прежнего руководителя Кунгурской больницы не сообщается.

Степан Ронзин ранее занимал должность главного врача клинического онкодиспансера им. С. Г. Примушко в Удмуртии. До этого он несколько лет работал в Кемеровской области.