СК возбудил дело по факту нерасселения дома на Новоузенской в Саратове

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по результатам проверки опубликованной в эфире федерального канала информации о нерасселении жильцов аварийного дома № 220 по улице Новоузенской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Поручение возбудить дело дал начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин. Специалистам предстоит оценить действия должностных лиц.

Как выяснилось, жильцы указанного дома не обеспечены пригодной для проживания площадью. Они вынуждены находиться в представляющих опасность для жизни и здоровья квартирах.

Павел Фролов