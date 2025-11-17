В Сибири откроют шесть участков на выборах парламента Киргизии

Граждане Киргизии смогут проголосовать на выборах Жогорку кенеша (парламента страны) в нескольких сибирских городах. Это следует из сообщения Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (КР).

Всего на территории России будут работать 40 избирательных участков. Шесть из них — в регионах Сибирского федерального округа. Так, в Новосибирске участки откроют в генеральном консульстве КР на ул. Семьи Шамшиных и в учебно-спортивном оздоровительном центре Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) на пр. Карла Маркса. В Красноярске — в канцелярии посольства Киргизии на пр. Мира и в Доме дружбы народов Красноярского края «Родина» на пр. газеты имени «Красноярский рабочий». По одному участку примут избирателей в Иркутске и Томске.

Внеочередные выборы пройдут 30 ноября. Действующий созыв парламента принял решение о досрочном самороспуске 25 сентября.

Валерий Лавский