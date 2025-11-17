«РусГидро» отказалась от строительства ГЭС в Дагестане из-за убытков

Компания «РусГидро» отказалась строить Могохскую малую гидроэлектростанцию в Дагестане, объяснив свое решение экономической неэффективностью проекта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Конкурс на строительство станции мощностью 49,8 МВт компания выиграла в 2021 году. За 15 лет окупаемости плановая выручка оценивалась в 20,3 млрд руб. по ценам 2021 года, однако с тех пор экономические параметры существенно изменились. Активный рост инфляции, удорожание оборудования и изменение условий финансирования сделали стройку убыточной, а срок поставки техники вырос. Инвесторы в возобновляемые источники энергии неоднократно жаловались на заниженные цены и сложность исполнения обязательств в новых условиях.

Вложения в строительство оценивались в 13,6 млрд руб. Первоначально работы на площадке должны были стартовать в 2024 году. За неисполнение договора энергокомпания рисковала получить штрафы, сейчас руководство «РусГидро» ведет переговоры с Минэнерго о возможной отмене санкций из-за изменившихся экономических обстоятельств. В 2022 году правительство разрешило инвесторам изменять сроки ввода объектов или полностью отказываться от них без штрафов в рамках антикризисных мер поддержки.

Эксперты отмечают, строительство электростанции стало технически сложным: оборудование закупать труднее, логистика нарушена. Представители сообщества потребителей энергии выступают против допуска отказа от проектов без штрафа, считая такое решение вредным для энергосистемы. Сейчас «РусГидро» сосредоточена на развитии крупных проектов и строительстве электростанций на Дальнем Востоке.

За 2020–2023 годы «РусГидро» построила пять малых станций в России общей мощностью более 70 МВт. Однако текущие условия, включая санкции, рост стоимости оборудования и изменение политики поддержки отрасли, делают запуск новых аналогичных проектов крайне затруднительным, сообщили в компании.

Станислав Маслаков