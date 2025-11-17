ВС Башкирии оставил гендиректора «Башспирта» под арестом

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского районного суда Уфы, который в конце октября продлил арест генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова до 23 ноября. Об этом «РБК Уфа» сообщает со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов республики.

Раиф Абдрахимов был арестован в конце августа. Руководителя «Башспирта» обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он не расторг заведомо невыгодные договоры аренды помещений в Уфе, которые заключил предыдущий топ-менеджмент «Башспирта». В СКР оценивают ущерб предприятия от бездействия господина Абдрахимова более чем в 103 млн руб.

