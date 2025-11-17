Василий Шмарин сохранил должность главы Оренбургского района

В Оренбургском районе прошло внеочередное заседание совета депутатов, на котором рассматривали восемь вопросов, включая выборы главы района. В конкурсе участвовали три кандидата: действующий глава Василий Шмарин, глава сельсовета Подгородне-Покровское Алексей Анисимов и заместитель главы администрации Владимир Сметанников.

По итогам заседания финалистами стали Василий Шмарин и Владимир Сметанников. В результате голосования Василий Шмарин сохранил пост главы района, который занимает с 2015 года.

Василий Шмарин имеет более 30 лет управленческого опыта. До этого он возглавлял Тюльганский район и работал в министерстве сельского хозяйства области.

Андрей Сазонов