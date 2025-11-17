Bild: в ФРГ обсуждают возможный распад правящей коалиции

В блоке Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) рассматривают возможность выхода из коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), узнал Bild. По данным портала, обсуждается сценарий перехода к правительству меньшинства под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

По данным Bild, в руководстве ХДС/ХСС обсуждается идея провести через Бундестаг бюджет на 2026 год в координации с СДПГ, чтобы обеспечить финансирование ключевых проектов. А затем планируется резко ужесточить позицию по спорным вопросам. В первую очередь речь идет о повышении налогов со следующего года.

Некоторые депутаты, говорится в материале, убеждены, что правящая коалиция «не доживет до конца срока». «Конец коалиции не является целью нашей политики, но, как следствие, мы должны быть готовы с этим смириться»,— заявил неназванный депутат от ХДС/ХСС. При этом лидер ХСС Маркус Зедер отметил, что правительство меньшинства практически ничего не сможет добиться.

При заключении коалиционного соглашения ХДС/ХСС и СДПГ обошли несколько принципиальных вопросов, по которым у сторон могли возникнуть разногласия. Однако вскоре из-за этого возникли споры внутри коалиции. В частности, причиной стало стремление СДПГ повысить налоги для состоятельных граждан.

Лусине Баласян