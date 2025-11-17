Диана Черникова возглавила управление информполитики администрации Оренбурга

Начальником управления информационной политики администрации Оренбурга после расторжения трудового договора с Олесей Морозовой назначена Диана Черникова. Об этом сообщили в администрации города.

Диана Черникова родилась 31 октября 1982 года в Оренбурге и окончила филологический факультет Оренбургского государственного педагогического университета в 2006 году. С 2007 по 2011 год работала преподавателем английского языка в разных школах города.

С 2011 по 2016 год Диана Черникова была корреспондентом «Комсомольской правды в Оренбурге» и портала «Орендэй». Затем с 2016 по 2018 год возглавляла редакцию газеты и сайта «Московский комсомолец в Оренбурге». В 2018-2020 годах она занимала должность редактора в МАУ «Официальный интернет-портал города Оренбурга», а в 2021-2022 годах была главным редактором сетевого издания «56медиа». В 2023 году работала редактором-корректором видеослужбы ИД «Комсомольская правда», а с 2024 по 2025 год занимала должность главного специалиста по связям с общественностью в НО «Фонд развития промышленности Оренбургской области».

Андрей Сазонов