В Челябинской области хотят повысить ставки транспортного налога в 2-4 раза

В 2026 году в Челябинской области планируют увеличить ставки транспортного налога в 2-4 раза. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона. В случае принятия изменений жители региона начнут платить по новым тарифам в 2027 году, сообщает пресс-служба областного министерства дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно корректировкам, тариф для владельцев легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил изменится с 5,16 руб. до 10 руб. за лошадиную силу; при мощности двигателя до 150 л. с. — с 13,4 руб. до 27 руб. Водители мотоциклов и мотороллеров до 20 л. с. будут платить вместо 3 руб. 10 руб. за лошадиную силу. Если мощность транспортного средства до 36 л. с., ставка поднимется с 5,16 руб. до 20 руб.

Для владельцев грузовых автомобилей (физические лица) старше 10 лет с мощностью до 150 л. с. сохраняется специальная льгота, но придется оплачивать 80% от базовой ставки вместо 60%. Таким образом тариф повышается с 24 руб. до 32 руб. за лошадиную силу. Что касается владельцев мощных транспортных средств — свыше 250 л. с. для легковых автомобилей и 36 л. с. для мотоциклов — для них тарифы останутся прежними, поскольку уже установлены на высоком уровне.

В миндортрансе региона подчеркивают, что ставки в регионе не пересматривались с 2019 года и остаются одними из самых низких среди крупных регионов России. Повышение налога в ведомстве объясняют необходимостью обеспечить устойчивое финансирование дорожного фонда для поддержания, ремонта и развития инфраструктуры.

Повышение налога не затронет льготные категории граждан — пенсионеров, многодетные семьи, граждан, имеющих право на пенсию, но еще не оформивших и не получающих ее. Для них сохраняется ставка в 1 руб. за лошадиную силу.

Оплачивать налог по новым тарифам физические лица будут только в 2027 году, поскольку налог за 2026 год погашается в 2027-ом. Юридические лица, у которых предусмотрены авансовые платежи, должны перечислить его до 1 декабря 2026 года.

Законопроект о повышении транспортного налога рассмотрят на заседании заксобрания региона в первом чтении 20 ноября.

Виталина Ярховска