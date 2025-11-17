Ватикан спустя 100 лет вернул канадским индейцам 62 артефакта

Ватикан передал коренным народам Канады 62 артефакта, которые были привезены в Рим католическими миссионерами еще 100 лет назад и хранились в этнографической коллекции Музеев Ватикана. В числе прочего канадские индейцы получили обратно инуитский каяк, боевые дубинки и маски, пояса из раковин и т. п. Об этом сообщает радио NPR.

Артефакты были переданы членам делегации Конференции католических епископов Канады, которые доставят их сначала в Канадский музей истории в Оттаве. Затем при поддержке экспертов будут установлены конкретные племена, которым эти предметы принадлежали изначально и которые их и получат. Посол Канады в Ватикане Джойс Напье назвала это событие «историческим», отметив, что коренные народы «давно об этом просили».

Большинство этих артефактов появились в Риме в 1925 году, куда были привезены для проходившей в том году выставки в садах Ватикана. Ватикан настаивает на том, что эти предметы были «подарками» для папы Пия XI, который устраиваемой выставкой хотел отметить масштабы присутствия в мире католической церкви, работу ее миссионеров и жизнь коренных народов, которым миссионеры проповедовали Евангелие. Но историки и эксперты долгое время выражали сомнение в том, что артефакты передавались католическим миссионерам индейцами добровольно, а не отдавались ими под принуждением.

Переговоры о возвращении предметов начались в 2022 году после встречи папы Франциска с представителями коренных народов Канады. Папа римский тогда высказался в поддержку возвращения, отметив, что «в тех случаях, когда можно вернуть, когда необходимо сделать такой жест, лучше его сделать».

Алена Миклашевская