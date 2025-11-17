Правительство не поддержало учреждение Дня воина-добровольца в дату присоединения Крыма

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала идею внесения Дня воина-добровольца в федеральный закон о памятных датах. Депутат Государственной думы (ГД) Дмитрий Саблин («Единая Россия») предложил отмечать дату 18 марта — в день присоединения Крыма. Это следует из проекта правительственного заключения (есть в распоряжении «Ъ»).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в знак признания заслуг россиян, принявших решение «добровольно встать на защиту своего Отечества». Однако, как следует из текста заключения, предложенная дата не была обоснована автором законопроекта. «Предлагаемое выделение памятной даты в знак признания заслуг отдельной категории защитников Отечества не связано с определенными историческими событиями»,— указано в тексте документа.

В правительстве отметили, что дни воинской славы устанавливаются «в ознаменование славных побед российских войск», которые сыграли решающую роль в истории России.

Дмитрий Саблин, внесший законопроект, помимо должности в Госдуме занимает пост первого зампреда общественной организации «Боевое Братство». В сентябре 2024 года депутат получил звание Героя России за участие в СВО. Как сообщала пресс-служба «Единой России», господин Саблин командовал подразделением БАРС «Каскад».

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о принятии территорий в состав РФ. Референдум, на котором жители полуострова принимали это решение, состоялся 16 марта.

Степан Мельчаков