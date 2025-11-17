В Тольятти к ответственности привлекли компанию, ответственную за питание в детском центре

Прокуратура Автозаводского района Тольятти внесла в адрес руководителя ООО «Оазис детства» представление об устранении нарушений при организации общественного питания в детском развлекательном центре «Джанго парк». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов». Виновные лица оштрафованы на 10 тыс. руб.

По информации надзорного ведомства, во время проверки выявлены нарушения технических регламентов, определяющих правила хранения продукции и содержания производственных помещений. Выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Руфия Кутляева