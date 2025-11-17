СКР проверяет перенос срока расселения аварийного дома в Кургане на 2030 год

В Курганской области следственные органы возбудили уголовное дело из-за переноса сроков расселения аварийного дома в региональном центре с 2025-го на 2023 год. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, сообщает Информационный центр СКР.

Обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Акмолинская в Кургане поступило в приемную главы СКР «ВКонтакте». Горожанка рассказала, что дом, построенный в 1956 году, находится в непригодном состоянии: несущие конструкции разрушаются, в стенах образовались трещины, появилась сырость. Здание признали аварийным в 2018 году, но никаких мер по предоставлению гражданам благоустроенного жилья не принимается. Установленный изначально срок расселения на 2025 год перенесли на 2030 год. Заявительница, воспитывающая двух детей, вынуждена арендовать другое жилье за свой счет, так как опасается обрушения дома. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Доклад о расследовании уголовного дела главе СКР представит руководитель СУ СК России по Курганской области Сергей Степанов. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.