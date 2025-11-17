Суд не стал привлекать народного артиста РФ к делу об увольнении Бориса Мильграма

Ленинский райсуд Перми отказал в привлечении народного артиста РФ Евгения Миронова в качестве свидетеля по делу об увольнении художественного руководителя «Театра-Театра» Бориса Мильграма. С соответствующим ходатайством обратилась сторона защиты, сообщает «Новый компаньон».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Борис Мильграм

По мнению ответчика, господин Миронов может охарактеризовать профессиональную компетентность Бориса Мильграма и его отношение к работе в театре. Представитель прокуратуры, в свою очередь, выступил против допроса предложенного свидетеля. Следующее заседание по делу состоится 20 ноября.

Напомним, иск прокуратуры Прикамья к Борису Мильграму и минкультуры Прикамья поступил в суд 9 июля. По мнению надзорного органа, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах господин Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. С апреля 2022-го по март 2023 года с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб. Спектакли, постановкой которых занимался господин Пронькин, представляли собой специфические работы в технике сторитейлинга, когда актер рассказывал о произведении, ведя интерактивный диалог с аудиторией. Теперь надзорный орган требует уволить худрука. Ответчики подчеркивают, что в 2023 году прокуратуру Ленинского района устроили меры реагирования министерства в виде вынесения замечания худруку.