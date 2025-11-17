Переход на новую модель высшего образования не затронет сроки обучения в медвузах

Переход на новую модель высшего образования не затронет сроки обучения в медицинских вузах, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется и не обсуждается»,— сказал он журналистам.

В мае 2022 года Минобрнауки анонсировало отказ от так называемой Болонской системы. Чиновники предложили заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня: базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. В нем участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот» должен завершиться к 2026 году.

16 ноября в Минобрнауки сообщили, что при переходе российских вузов на новую модель срок обучения не будет единым, а будет определяться в зависимости от выбранной абитуриентом специальности. В ведомстве указали, что такой подход к устанавливаемым срокам обучения позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами образования и интересами самих студентов.

Полина Мотызлевская