Житель Рыбинска отдал мошенникам 10,4 млн рублей

В Рыбинске местный житель 1954 года рождения стал жертвой мошенничества, потеряв более 10 млн 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Злоумышленник представился «проректором по безопасности» учебного заведения, где ранее работал потерпевший, и сообщил ему о предстоящем звонке. Вскоре позвонил человек, представившийся «сотрудником силового ведомства». Он сообщил, что банк остановил попытку перевода средств с его счета и что скоро свяжется специалист. Доверившись, мужчина выполнил все указания: перешел по ссылке, установил приложение на смартфон, снял все сбережения и передал наличные курьеру мошенников.

Следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Антон Голицын