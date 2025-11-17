С дроппера взыскали 550 тысяч рублей по иску прокуратуры Башкирии

Кировский районный суд Кемерово взыскал с местной жительницы 550 тыс. руб. в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С иском обратилась прокуратура Зианчуринского района Башкирии.

По версии следствия, в ноябре 2024 года 24-летний житель Зианчуринского района решил купить через интернет автомобиль Chevrolet Malibu. Он перевел 550 тыс. руб. на банковский счет жительницы Кемерово, предоставившей свои данные мошенникам.

Майя Иванова