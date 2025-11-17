Дело по обвинению экс-начальника отдела МВД в Стерлитамаке направили в суд

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело бывшего начальника межрайонного отдела полиции Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Башкирии Сергея Миронова и его знакомого Наиля Мажитова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В зависимости от роли и степени участия в преступлении, они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в мае этого года полицейский сообщил посреднику, что знает о завышении руководителем компании стоимости продукции, поставленной на городское предприятие. В последующем эту информацию довели до руководителя организации.

Чтобы исключить в дальнейшем проверки правоохранительных органов, директор фирмы передал посреднику 6 млн руб. взятки для сотрудника полиции.

В июне года полицейского задержали сотрудники управления ФСБ по Башкирии при получении денег. Его уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

Майя Иванова