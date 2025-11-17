В Самарской области суд истребовал из незаконного владения земельные участки площадью 102 га

В Самарской области суд удовлетворил требование прокуратуры об истребовании у недобросовестных приобретателей земельных участков общей площадью 102 га. Кадастровая стоимость земель составила свыше 3,1 млн руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство уточняет, что в 2018 году орган местного самоуправления бесплатно предоставил в собственность крестьянского (фермерского) хозяйства участок площадью свыше 100 га. Земля предоставлялась для размещения зданий, строений и сооружений для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Однако хозяйству были предоставлены земли не сельскохозяйственного назначения, а входящие в состав земель населенных пунктов, что нарушает федеральное законодательство.

Глава фермерского хозяйства использовал землю не по назначению. Он разделил территорию на пять участков и подарил их родственникам, которые продали размежеванные участки аффилированным лицам.

Суд признал постановление районной администрации о предоставлении земли незаконным, сделки по отчуждению участков недействительными. Право собственности на землю возвращено муниципалитету. В отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Руфия Кутляева