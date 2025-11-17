Прокурор достигла исправления

Новосибирский суд досрочно снял судимость с экс-начальника управления областной прокуратуры 78-летней Александры Авериной. Она была фигурантом резонансного расследования о фабрикации уголовного дела и получила три года условно. Суд посчитал, что своим поведением экс-прокурор доказала свое исправление и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Аверина добилась отмены условного осуждения и снятия судимости

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Александра Аверина добилась отмены условного осуждения и снятия судимости

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Сибирь», Октябрьский райсуд удовлетворил прошение о снятии судимости с бывшего начальника управление прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной.

Приговор Александре Авериной вынесли 14 марта 2024 года. По ст. 33, ст. 306 УК РФ (пособничество в заведомо ложном доносе) и ст. 33, ст. 397 УК РФ (пособничество в лжесвидетельстве) ей дали три года условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, экс-прокурора лишили классного чина, который соответствует званию полковника, и почетного звания «Заслуженный юрист РФ», присвоенного ей президентом России.

По информации источников «Ъ-Сибирь», осенью 2025 года Александра Аверина ходатайствовала об отмене условного осуждения и снятия судимости. Уголовно-исполнительная инспекция представила данные, что подопечная вела себя законопослушно: она не допускала нарушений общественного порядка, встала на учет. Положительно Александру Аверину характеризовали участковый полиции, председатель ТСЖ и работодатель. Судья Анастасия Копань посчитала, что экс-прокурор своим поведение доказала исправление и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Она удовлетворила прошение Александры Авериной, отменив условное осуждение, а также сняла судимость.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Отметим, что участвовавший в судебном заседании прокурор выступал против снятия судимости с Александры Авериной.

Осенью 2020 года в Новосибирске произошел громкий скандал вокруг бывших высокопоставленных работников надзорного ведомства. Под следствием оказались экс-начальник управления облпрокуратуры Александра Аверина и Денис Ференец, ранее занимавший пост прокурора города.

Бывших прокуроров следствие считает причастными к фальсификации в 2017 году уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой, директора аудиторско-консалтинговой группы «Экфард». Незаконное уголовное преследование, считают силовики, организовал ее деловой партнер — бизнесмен Олег Яровой, имеющий обширные связи в органах власти и правоохранительных структурах. Он планировал использовать эту ситуацию как дополнительный аргумент для взыскания с госпожи Васильевой займа в размере €100 тыс., $360 тыс. и 7 млн руб., считает обвинение.

В ноябре 2017 года Александра Аверина, говорится в материалах следствия, лично доставила в прокуратуру города заявление Олега Ярового о привлечении Натальи Васильевой к уголовной ответственности.

«Аверина, состоящая в личных доверительных отношениях с Ференцом, являвшаяся ранее его руководителем, а также пользующаяся авторитетом у действующих высокопоставленных сотрудников прокуратуры, обратилась к Ференцу с просьбой организовать направление указанного заявления в УМВД по Новосибирску, после чего обеспечить в кратчайшие сроки возбуждение дела в отношении Васильевой и избрание ей меры пресечения»,— указано в документах следствия. На Наталью Васильеву полиция завела дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), однако суд его прекратил с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу инкриминировали ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования). В итоге он получил 2,5 года условно, но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. В 2022 году бизнесмена Олега Ярового, которого судили отдельно, приговорили к трем годам условно, признав виновным по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств) и ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания).

Константин Воронов