Современные подходы к дизайну жилых комплексов и квартир в Ижевске

Проект «Стиль жизни. Дом» рассказывает о современных архитектурных и дизайнерских концепциях новых жилых комплексов и квартир. Какие инструменты создают эффект личного таунхауса, почему востребован биофильный дизайн, что формирует персональную экосистему «умного дома», может ли цвет стен обуславливать наше настроение и как распределить мебель и источники света так, чтобы создать уютное пространство, — об этом и многом другом читайте на странице проекта «Стиль жизни. Дом».

