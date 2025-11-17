Ставрополец установил новый мировой рекорд в гиревом спорте

Сергей Орлов из Светлограда Ставропольского края установил новый мировой рекорд в гиревом спорте на чемпионатах, прошедших в китайском Хайнине, сообщет управление пресс-службы и информполитики Губернатора СК и Правительства СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Петров Фото: Вячеслав Петров

В весовой категории свыше 95 кг он поднял гирю массой 32 кг 246 раз, превзойдя мировой рекорд, который держался два года и принадлежал другому российскому спортсмену. Орлов стал абсолютным чемпионом на Первенстве мира среди юниоров (возраст 19–23 года) и Чемпионате мира среди взрослых, завоевав две золотые медали.

Путь спортсмена начался в третьем классе, он тренировался в спортшколе Светлограда под руководством тренера Вячеслава Петрова. В 17 лет Сергей Орлов выполнил норматив мастера спорта, а в 2023 году выиграл чемпионат мира среди юношей до 18 лет. Его нынешний успех стал результатом многолетних упорных тренировок и целеустремленности.

Глава Петровского округа Наталья Конкина поздравила спортсмена и его тренера, отметив, что триумф в Хайнине — пример для тысяч молодых людей, вдохновляющий их на достижения. Сергей Орлов продолжил традиции спортивного региона и подтвердил статус одного из ведущих гиревиков мира, подняв престиж Ставрополья на международной арене.

Чемпионат мира по гиревому спорту в китайском городе Хайнин проходил с 13 по 16 ноября 2025 года. В соревнованиях выступило около 400 участников из 20 стран. Турнир собрал спортсменов из разных возрастных и весовых категорий, включая юниоров, взрослых и ветеранов.

Станислав Маслаков