Пермяки стали чаще обращаться к диагностике зрения: врачи сети оптик «Счастливый взгляд» объясняют почему

Жители Перми стали чаще заботиться о здоровье глаз – за последние три года количество диагностик зрения в краевой столице увеличилось на 10%. Эксперты федеральной сети оптик «Счастливый взгляд» отмечают, что забота о зрении постепенно становится частью культуры осознанного отношения к здоровью.

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, ежегодно в стране фиксируется до 5 млн новых случаев офтальмологических заболеваний. Общее число пациентов с болезнями глаз на сегодняшний день превышает 14 млн человек, среди которых 4 млн – дети. Наиболее распространенные заболевания: близорукость, дальнозоркость, катаракта, глаукома. Специалисты подчеркивают, что каждый второй житель России нуждается в коррекции зрения – это около 67 млн человек. Эти данные наглядно показывают, что проблемы со зрением затрагивают практически каждую семью.

По словам главного врача сети «Счастливый взгляд» Ларисы Гуслистовой, проблемы со зрением можно заметить не сразу, именно поэтому важно периодически проверять состояние глаз вместе с врачом. «Часто пациенты приходят уже тогда, когда изменения стали необратимыми или требуют лечения. Сейчас все больше людей начинают это осознавать и воспринимать профилактику так же серьезно, как и любые другие медосмотры», – рассказала эксперт.

В последнее время также наблюдается рост обращений пациентов с компьютерным зрительным синдромом. Это состояние, при котором глаза не выдерживают постоянной работы с монитором и перенапрягаются. Среди симптомов – затуманенное зрение, ощущение песка в глазах, головные боли и снижение концентрации. По мнению специалистов, с такой проблемой сталкиваются 90% офисных сотрудников. Главврач оптик «Счастливый взгляд» отмечает, что если работник испытывает постоянные симптомы глазного перенапряжения, то его продуктивность снижается почти на 40%.

Один из вариантов решения проблемы – аппаратное лечение, с помощью которого можно снять напряжение с глаз. Эта процедура доступна в крупнейшей сети оптик России «Счастливый взгляд», которая также предлагает бесплатную диагностику зрения с подбором очков или линз, консультации офтальмологов, измерение внутриглазного давления. В 2026 году будет доступен новый метод для коррекции зрения – ортокератология. Это альтернатива лазерной коррекции зрения, которая подходит для взрослых и детей. «Мы видим, что люди стали чаще приходить за консультациями, а не заниматься самолечением и самодиагностикой – это радует. Растет интерес к комплексным проверкам, при которых мы оценивает риски развития офтальмологических заболеваний», – пояснила Лариса Гуслистова.

