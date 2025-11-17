Прикамье стало лидером по отправке удобрений по сетям РЖД

Пермский край стал лидером по экспорту удобрений на всей сети российских железных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

По данным СвЖД, за десять месяцев из региона за рубеж отправлено 12,1 млн тонн удобрений, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

При этом рост повагонных отправок составил +3,1% (погружено 11,6 млн тонн); в контейнерах — рост в 2,5 раза (перевезено 0,5 млн тонн). Основные станции погрузки удобрений — Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская.

Основными направлениями экспорта удобрений стали Бразилия (доля 65%), Китай (доля 25%), Мексика (доля 5,4%).