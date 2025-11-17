Компания с исками к Смольному и Минфину на 1,39 млрд рублей объявила о банкротстве

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Норд-вест сервис "Дракон"», которое претендует на взыскание 1,39 млрд рублей с Министерства финансов РФ и администрации губернатора Северной столицы. На соответствующую информацию в картотеке арбитражных дел обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В августе 2025 года компания подала заявление о банкротстве, указав общую задолженность 344,3 млн рублей. Предприятие, прекратившее коммерческую деятельность еще в мае 2024 года, в течение года не выплачивало зарплату и не рассчитывалось с кредиторами.

Основной актив компании — 27/28 долей гостиницы на улице Стахановцев кадастровой стоимостью 186 млн рублей — арестован и выставлен на торги приставами. Параллельно с процедурой банкротства «Норд-вест сервис "Дракон"» пытается взыскать через Арбитражный суд Москвы 1,39 млрд рублей с федерального и городского бюджетов. Первое заседание по этому иску назначено на декабрь.

Артемий Чулков