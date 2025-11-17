В Казани досрочно откроют станцию метро «Дубравная»

Станция метро «Дубравная» в Казани откроется 18 ноября в 06:00. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». Изначально планировалось, что она откроется 25 ноября.

Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» Станция метро «Дубравная» в Казани

Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Движение поездов будет осуществляться в обычном режиме. В будние дни в часы пик на линии будут курсировать 11 электропоездов с интервалом движения 5 минут 3 секунды.

Станция была закрыта с 3 ноября в связи со строительными работами АО «Казметрострой» по первой очереди второй линии Казанского метрополитена. Работы завершились раньше запланированного срока, пояснили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе предприятия.

Впервые в истории казанского метро тоннелепроходческие комплексы прокладывали 40-метровый участок под действующей первой линией. Первый участок второй линии метрополитена длиной 5,37 км будет включать четыре станции: «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Станции «100-летие ТАССР» и «Дубравная» станут пересадочными. Открытие первого участка второй линии планируется в 2027 году.

Анар Зейналов