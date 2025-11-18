Экс-замминистра культуры Прикамья регистрирует товарный знак «Узнай Пермь»

Директор АНО «Агентство новых технологий» Марина Илюхина подала заявку на товарный знак «Узнай Пермь». Данные об этом содержатся на сайте Znakoved. Заявка подана от госпожи Илюхиной как от индивидуального предпринимателя. Она подтвердила факт регистрации товарного знака «Узнай Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Илюхина

Фото: Министерство культуры Пермского края Марина Илюхина

Фото: Министерство культуры Пермского края

«Этот товарный знак я планирую использовать для реализации проектов, направленных на популяризацию Пермского края и создание новых форматов туристического и культурного взаимодействия с жителями и гостями региона, а также для участия в различных конкурсах, в том числе грантовых. Регистрация товарного знака гарантирует, что уникальное обозначение закреплено за одним правообладателем»,— уточнила директор агентства.

Марина Илюхина с 2018 до 2023 года работала в должности замминистра культуры Пермского края. В 2023 году она возглавила АНО «Агентство новых технологий», которое занималось развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина.