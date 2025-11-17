Александр Бастрыкин вновь потребовал доклад по делу о стрельбе в Невинномысске

Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по расследованию уголовного дела о нападении на 16-летнего подростка в Невинномысске Ставропольского края, сообщает информационный центр Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в июне прошлого года, когда местный житель в ответ на замечание подростка о нарушении общественного порядка выстрелил в его сторону дважды из травматического пистолета. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, однако до сих пор никто не привлечен к ответственности. Это дело находится под контролем председателя Следственного комитета РФ с момента первого обращения в центральный аппарат ведомства.

Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю возобновило производство по уголовному делу после того, как Невинномысский городской суд вернул дело для устранения препятствий рассмотрению. Судья Екатерина Куцубина указала на недостатки, из-за которых расследование пришлось продолжить.

В связи с этим Александр Бастрыкин запросил у и.о. руководителя управления по региону Олега Сидорова полный доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения остается на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Станислав Маслаков