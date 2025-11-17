В Пермском крае начнут курсировать беспилотные грузовики

В Пермском крае планируется запуск маршрутов для беспилотных грузовиков в рамках экспериментально-правовых режимов (ЭПР). О соответствующем решении правительства РФ сообщает «Коммерсантъ». В проект также войдут Свердловская область и Республика Башкортостан. Это связано с тем, что большегрузы в следующем году начнут ездить по трассе М-12, которую продлили до Екатеринбурга.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Беспилотные транспортные средства передвигаются по дорогам в рамках экспериментально-правовых режимов (ЭПР), разрешающих инженеру-испытателю, находясь на водительском месте, не притрагиваться к рулю и педалям.

В 2023 году в режиме ЭПР движение беспилотных грузовиков запустили на трассе М-11 «Нева», в пилоте приняли участие в том числе компании ПЭК, Globaltruck, «Магнит» и «Газпромнефть-снабжение». Испытания беспилотной легковой машины проводит «Яндекс», беспилотных трамваев — департамент транспорта Москвы. Всего в эксперименте теперь задействованы 13 регионов, включая Московскую, Ленинградскую, Новгородскую, Владимирскую области. Действие ЭПР продлено до 2028 года.