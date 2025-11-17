Глава СКР взял на контроль дело о затоплении дома в Приморске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела по факту ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома в Приморске Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о здании 1963 года постройки на улице Набережной Лебедева. Из-за нарушения целостности кровли во время осадков квартиру заявительницы регулярно затапливает, что приводит к порче имущества и отключению электричества. Управляющая компания на обращения не реагирует.

Руководитель следственного управления СКР по Ленобласти Сергей Сазин должен представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Артемий Чулков