Великобритания перестанет выдавать визы гражданам нескольких стран Африки

Великобритания перестанет выдавать визы гражданам Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго. Этот список будет дополняться. Такое решение министр внутренних дел Шабана Махмуд объяснила тем, что власти этих стран отказываются забирать из Великобритании своих граждан, совершивших там преступление или незаконно туда въехавших. Кроме того, как сообщает BBC, министр обнародовала ряд других изменений иммиграционного законодательства.

Как заявила госпожа Махмуд, нелегальная миграция «разрывает страну», а число попытавшихся пробраться в страну мигрантов бьет рекорды. По данным МВД Великобритании, только за минувшую неделю до британских берегов добрались 1069 нелегалов, а с начала года — более 39 тыс. Власти утверждают, что в стране находятся тысячи мигрантов, включая преступников, из стран, которые «очень плохо сотрудничают» в вопросе возвращения своих граждан домой и «чинят препятствия» этому процессу. В связи с этим, как заявила министр, реформы являются «нравственной миссией» по исправлению системы, позволяющей нелегалам «безнаказанно нарушать правила и ломать систему».

Министр также анонсировала изменения политики предоставления убежища в стране. До сих пор тем, кто получил убежище в Великобритании, нужно было жить там 5 лет, чтобы иметь возможность подавать заявление на право постоянного проживания. Теперь этот срок планируется увеличить до 20 лет. Статус получивших убежище будет регулярно пересматриваться, чтобы можно было отправить обратно граждан тех стран, где обстановка нормализовалась и возвращение туда, по мнению британских властей, безопасно.

Алена Миклашевская