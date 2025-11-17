Главе СКР доложат по делу о нарушении прав жильцов дома на Азина в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

Ранее жительница Саратова в обращении к силовому ведомству рассказала, что пятиэтажный многоквартирный дом на улице имени Азина В.М. построен в 1968 году и признан аварийным в 2018 году. Такой статус здание получило из-за трещин в стенах и неисправности коммуникационных систем.

Как отметила автор обращения, до сих пор граждане не обеспечены благоустроенным жильем, срок расселения перенесен на 2027 год. Ей предложили денежную компенсацию, но этих средств не хватит для покупки новой жилой площади. Граждане обращались в различные инстанции, но безрезультатно. Им приходится проживать в небезопасных условиях.

Павел Фролов