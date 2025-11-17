Бывший главврач Центра гигиены Рязанской области получила 14 лет по делу о взятках

Советский районный суд Рязани приговорил бывшего главврача областного Центра гигиены и эпидемиологии к 14 годам колонии, назначил ей штраф в 20 млн руб. и запретил работать в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщину признали виновной в 23 эпизодах взяточничества на сумму 17 млн руб.

Речь идет о Елене Паненковой. Она занимала должность главного врача Центра гигиены с 2019 по 2024 год. Ее задержали в феврале 2023 года по обвинению во взяточничестве.

Суд установил, что осужденная получала взятки с января 2020 года по декабрь 2022 года. Ей платили за присуждение премий сотрудникам, за заключение договоров подряда, отметили в прокуратуре. Она принимала взятки как лично, так и через посредников.

Женщина свою вину не признавала. Она находилась в СИЗО с февраля по август 2023 года. Затем ее перевели под домашний арест. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу в апреле 2024 года.