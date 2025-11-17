Президент Казахстана упростил майнинг и оборот криптовалют

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации».

«Закон регламентирует оборот необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан», — сообщила пресс-служба президента. Ранее оборот необеспеченный цифровых активов осуществлялся только на территории международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Согласно подписанному закону, исключается обязательство о продаже большей части активов, приобретенных в результате майнинга на территории страны, через биржу на МФЦА. Работа бирж в Казахстане и оборот необеспеченных криптовалют разрешат при наличии лицензии. Майнинг криптовалют будет доступен индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам Казахстана.

Поправки вступят в силу через 60 дней после первой официальной публикации.