Козы против базедовой болезни

В 1918 году заброшенная ферма бывшего общества любителей козоводства на Петроградском шоссе в составе четырех коз и старушки при них была передана в ведение ветврача, зоотехника Я. А. Тоболкина. Самым «рациональным» в то время было бы засолить всех четырех коз для методического обгладывания их косточек по торжественным дням. Но зоотехник Тоболкин поступил более продуктивно.

Среди ввозившихся из-за границы в Россию медикаментов был один, в России совершенно не производившийся, но дававший возможность человеческого существования десяткам тысяч людей, имевших несчастье заболеть зобом (базедовой болезнью). С блокадой иссяк единственный источник препарата.

Тоболкин, зная способ производства этого препарата — антитиреодина — от оперированных особым образом коз и баранов, берется за дело. В своем скромном кабинете на Арбате он оперирует коз, ведет за ними наблюдение на ферме, изготавливает антитиреодин, и при содействии таких видных терапевтов, как профессор Шервинский, Коротнев и др., внедряет его с успехом в медицинскую практику. Со всей Москвы, окрестностей, а затем и со всей России потянулись на Арбат мученики. Препарат расходился нарасхват.

За антитиреодином последовал адреналин, затем целый ряд подобных препаратов.

Особенно остро потребность в таких препаратах ощущается в связи с развитием особой отрасли физиологии и медицины — эндокринологии. За последние десятилетия была установлена громадная роль особых желез организма в его росте, развитии и жизнедеятельности.

Усиленный спрос на препараты заставил Тоболкина снять в том же доме две комнаты — бывшую пивную — и приспособить их под лабораторию. Ученый медицинский совет Республики пошел навстречу Тоболкину: была выделена специальная ученая комиссия под председательством проф. Шервинского — для руководства постановкой дела в лаборатории и его дальнейшего развития. Лаборатории было присвоено наименование Института органотерапевтических препаратов. При содействии наркома Н. А. Семашко нашлись средства для развития института и новое помещение для него в Николо-Воробьинском переулке.

Сейчас верхний, третий этаж занят научным отделом института. Там располагается экспериментальное отделение (в нем идет работа по изучению эндокринных желез путем опытов на животных). Рядом — фармакологическое, где изучают свойства экстрактов, извлеченных из этих желез. В морфологическом отделении ведутся работы по изучению строения этих желез в нормальном и патологическом состоянии. Есть также химическое отделение, общая лаборатория для занимающихся в институте научных работников, зал заседаний ученой комиссии с библиотекой, насчитывающей около тысячи томов специальной литературы по эндокринологии, и музей анатомических и фармацевтических препаратов.

На втором этаже — производственное отделение, где изготавливаются препараты. На первом этаже — склад и другие помещения, связанные с производством.

Институт экспериментальной эндокринологии — научное учреждение и вместе с тем средоточие фармацевтической промышленности, снабжающей Республику ценными лекарственными препаратами.

