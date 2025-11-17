Удмуртия заняла 67-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ

По итогам 2024 года Удмуртия заняла 67-е место в рейтинге приверженности населения здоровому образу жизни, составленном РИА «Новости». Республика поднялась на одну позицию по сравнению с 2023 годом.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лидерами рейтинга остаются регионы Северного Кавказа: Дагестан, Чечня и Ингушетия. Худшие результаты показали Камчатский край, Магаданская область и Еврейская автономная область.

Рейтинг учитывает такие показатели, как доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, а также количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Анастасия Лопатина