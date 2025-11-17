В Белгородской области за неделю отремонтированы 389 домов, 179 повреждены

За прошедшую неделю в приграничных муниципалитетах Белгородской области отремонтировали вдвое больше частных домов и квартир, чем было повреждено: 389 против 179. Это следует из докладов глав местных администраций на оперативном совещании.

В Белгороде за неделю пострадали 48 объектов (23 частных дома и 25 квартир). При этом было завершено восстановление 45 жилых помещений (два объекта ИЖС и 43 квартиры). В работе остались 128 частных домов и 152 квартиры (всего — 280).

В Белгородском округе разрушения получили 28 жилых объектов (23 частных дома и пять квартир). Расписки получили от собственников 41 помещения (28 ИЖС и 13 квартир). Восстановлению подлежат еще 162 частных дома и 37 квартир (всего — 199).

В Борисовском округе были повреждены шесть объектов, отремонтированы — пять (четыре частных дома и одна квартира).

В Валуйском округе пострадали три частных дома. Закончены работы в пяти жилпомещениях (три ИЖС и две квартиры). Осталось отремонтировать 152 частных дома и десять квартир (всего — 162).

В Грайворонском округе разрушения получили 28 объектов (25 ИЖС и три квартиры). Отремонтировали 41 помещение (27 частных домов и 14 квартир). Остаются в работе 182 ИЖС и 58 квартир (всего — 240).

В Краснояружском округе был поврежден один частный дом. Восстановили четыре объекта (два ИЖС и две квартиры). Осталось отремонтировать 22 частных дома и две квартиры (всего — 24).

В Шебекинском округе пострадали 65 жилых помещений (12 частных домов и 53 квартиры). Получены расписки от собственников 248 объектов (130 ИЖС и 118 квартир). Восстановлению подлежат 995 частных домов и 741 квартира (всего — 1 736).

«Наконец-то вижу хорошую динамику. Надо ее сохранить, но понимаем, что ежедневные обстрелы — это постоянное увеличение объемов поврежденного жилья. Но это не говорит о том, что мы можем снижать темпы восстановления. Особенно в преддверии зимы»,— прокомментировал Вячеслав Гладков ход восстановления Шебекинского округа.

Всего с начала СВО в регионе пострадали 49 343 объекта, было восстановлено порядка 44 965 частных домов и квартир.

