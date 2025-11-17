За 10 месяцев ставропольцы потеряли от лже-брокеров почти 400 млн рублей

В 2025 году жители Ставрополья уже заявили в правоохранительные органы 549 случаев мошенничества, связанных с лже-брокерами, предлагающими заработать на бирже и интернет-площадках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В общей сложности суммы, похищенные у граждан самим мошенниками, достигли 398 млн руб. Мошенники заманивают жертв обещаниями баснословных процентов и гарантированного дохода, легко обманывают через поддельные сайты с личными кабинетами, которые создают иллюзию успешной торговли и прибыли.

С доверившимися аферистам гражданами мошенники ведут активное общение, убеждая их вкладывать всё больше денег, в том числе заемных, под страхами упущенной выгоды. Во многих случаях люди оформляют кредиты на миллионы рублей. После достигнутого минимума мошенники блокируют доступ к личным кабинетам и прерывают связь, оставляя потерпевших без финансов и с серьезными долгами.

Многочисленные примеры показывают, что жертвы теряют от сотен тысяч до миллионов рублей. Так, в Пятигорске мужчина перечислил более 400 тыс. руб. мошенникам, поверив в инвестиции в драгоценные металлы и криптовалюты, ещё один ставрополец из Новоалександровска лишился 300 тыс. после оформления кредита. В краевом центре женщина перевела злоумышленникам 3 млн руб., взяв около пяти кредитов, и стала объектом угроз из-за невозможности вернуть деньги.

Правоохранители предупреждают, что любые предложения с обещанием высокого дохода и быстрых заработков почти всегда оказываются мошенническими схемами, и призывают жителей края соблюдать осторожность и оперативно сообщать о подозрительных предложениях в полицию. Эта проблема становится особенно острой в условиях повсеместного распространения интернета, где фейковые сайты и поддельные приложения создают эффект реальной биржи, что усиливает доверие и азарт у пострадавших.

Станислав Маслаков