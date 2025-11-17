Число рейсов из Сибири в Китай выросло на 16%

Более 200 авиарейсов в Китай оформили сибирские таможенники с 15 сентября по 10 ноября 2025 года после отмены визового режима с КНР для россиян. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 16%, сообщило Сибирское таможенное управление (СТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По данным ведомства, 71 авиарейс (+20%) был осуществлен из Иркутска, 68 рейсов — из Красноярска и 66 рейсов — из Новосибирска.

«Воздушное сообщение из СФО осуществляется с такими китайскими городами, как Санья, Харбин, Пекин, Маньчжурия. В 2025 году появилось новое направление — Шанхай»,— отметили в СТУ.

Всего с 15 сентября по 10 ноября в Китай прямыми рейсами из Сибири вылетели более 30 тыс. сибиряков (+40%).

Михаил Кичанов